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Дед главкома ВСУ Александра Сырского родился в Беларуси

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  • 14.08.2024, 15:36
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Дед главкома ВСУ Александра Сырского родился в Беларуси

Его родина — Могилевская область.

Уже полгода, с 8 февраля, должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины занимает генерал-полковник и герой Украины Александр Сырский. В СМИ часто можно встретить упоминание о том, что военнослужащий родился в России. А вот упоминания о его белорусских корнях — нет, пишет «Белсат».

Александр Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Владимирской области РСФСР в семье военнослужащего. В 1970-е отца перевели служить в Украину, куда вслед за ним переехала и вся семья. И именно украинский Харьков считает родным главнокомандующий ВСУ.

А вот отец с матерью и братом Олегом впоследствии вернулись в Россию. С ними Александр, как сообщается, контактов не поддерживает. А в РФ после 1991 года был лишь однажды — на похоронах бабушки. Об отсутствии контактов с ним говорил и брат главнокомандующего: «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он».

По состоянию на 2013 год отец Александра Сырского — Станислав Прокопьевич — был военным пенсионером в звании полковника, судился с российским Минобороны.

Проследить корни главнокомандующего ВСУ помогает сайт «Память народа», на котором в рамках проекта Министерства обороны РФ собраны сведения о советских участниках Второй мировой войны в 1941-1945 годах. Учитывая наследственную военную деятельность и то, что Александр Сырский родился в 1965 году, его дед Прокопий (на основании отчества его отца) Сырский должен был бы быть мобилизован в советскую армию. И на сайте действительно можно найти упоминания о Прокопии Семеновиче 1906 года рождения. Это единственный Сырский с именем Прокопий на «Память народа».

О том, что это дед украинского главнокомандующего, писали и российские «Аргументы и факты».

Согласно сайту «Память народа» Прокопий Сырский служил разведчиком. За то, что он на территории сегодняшней Новгородской области обнаружил местонахождение немецких войск, препятствовавших движению советской пехоты, был награжден в 1942 году медалью «За отвагу». Войну закончил в звании старшего сержанта или старшины, был награжден также орденом Красной звезды и медалью за победу над Германией. Умер в 1984 году.

Но тут интересует больше всего место рождения военнослужащего. В документах встречается разная информация. Например, поселок Омутинский Омутинского района Тюменской области. Именно оттуда он был призван в армию в 1941 году.

При этом как на сайте «Память народа», так и на связанном с ним «Подвиг народа», указано также другое место рождения Прокопия Сырского — Белорусская ССР, Могилевская область, Чаусский район, деревня Кузьминичи. Могилевщина упоминается и на сайте проекта «Дорога памяти». О том, что это не ошибка, свидетельствует национальность Прокопия Сырского в приказе о награждении — «белорус».

Из чаусских Кузьминичей происходили и почти все другие Сырские из ресурсов, посвященных участникам войны 1941-1945 годов. Да и белорусский проект helper.archonline.by, который показывает историческую распространенность фамилий в Беларуси, локализует фамилию Сырский именно и исключительно в этой деревне.

Что касается Тюменской области РФ, то Сырские могли там оказаться в результате Столыпинской реформы 1900—1910-х годов. Этот малозаселенный регион Сибири был местом притяжения для многих белорусских крестьян, которые часто в поисках «новой земли» направлялись в довольно далекие путешествия.

Деревня Кузьминичи была присоединена к Российской империи в результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. На начало ХХ века она принадлежала к Быховскому уезду Могилевской губернии. В 1897 году здесь проживало 586 человек. Соседние с Кузьминичами Чаусы во время войны Речи Посполитой с Московией 1654 — 1667 годов были центром белорусского казачьего полка, подчинявшегося украинской Гетманщине. Полк сначала воевал на стороне московских войск, а в 1658 году перешел на сторону Речи Посполитой.

Важно отметить, что фамилия главнокомандующего ВСУ позволяет проследить историю его семьи более глубоко. Можно предположить, что первый ее носитель стал называться Сырским в честь своей родной местности — деревни Сырск Кормянского района Гомельской области (ныне в составе Кормы). Она находится приблизительно в 75-80 километрах от Кузьминичей. Оккупирована российскими войсками она также была в 1772 году.

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