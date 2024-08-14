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Восемь сортов территорий

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  • Виталий Портников
  • 14.08.2024, 15:51
  • 4,486
Восемь сортов территорий
Виталий Портников

Как Путин делит РФ.

Мне неоднократно приходилось писать, что Россия – не просто государство, которое только условно называет себя федерацией – на самом деле никаких федеративных отношений там и в помине нет, но и вполне сознательно делит собственные территории на несколько «сортов» по степени важности и лояльности к существующей власти.

Первый сорт – это, уверен, Москва. От стабильности в столице зависит возможность сохранения любой российской власти, даже в советские времена продуктовое снабжение Москвы превосходило все остальные регионы Советского Союза, вместе взятые. Ну, а когда завершилось продуктовое снабжение, завершился и Советский Союз.

Первый сорт с половиной – это, конечно же, Санкт-Петербург, бывшая столица империи и родина Владимира Путина. О благополучии его жителей заботятся меньше, но город уже давно стал парадной витриной кремлевского режима.

Второй сорт – регионы центральной и южной России, этакое «ближнее зарубежье» и курорты для Москвы, живут они не очень богато, но спокойствие на этой «исконной» территории – гарантия спокойствия и для столицы.

Третий сорт – регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока, вотчина путинских назначенцев и криминальных кланов.

Четвертый сорт – «национальные» республики, за исключением, видимо, Северного Кавказа, территория русификации и бедности, а если не бедности – то разграбления ресурсов, как в Татарстане, Якутии или национальных округах угорских народов Сибири.

Пятый сорт – национальные республики Северного Кавказа, раздолье для ФСБ и местных князьков, территория вседозволенности.

Шестой сорт – Крым. Оккупированный, аннексированный, но все еще «сакральный».

Седьмой сорт – «новая Россия», оккупированные и аннексированные регионы Украины, на территории которых идут военные действия. Плацдарм для новых захватов и аннексии.

И, кажется, в результате рейда ВСУ на территорию Курской области появился еще один сорт, то ли второй с половиной, то ли вовсе восьмой – территория граничащих с Украиной областей Российской Федерации, на которой объявлен, как некогда на Северном Кавказе, режим «контртеррористической операции».

Территории Курской, Брянской и Белгородской областей объявлены Путиным еще одним потенциальным регионом войны и фактически «отсоединены» от России «границей ФСБ», чтобы минимизировать нежелательную для Кремля информацию и создать «комфортный» для российских силовиков режим войны, возможность безнаказанно «бомбить Воронеж», то есть в нашем случае Курскую или Белгородскую области.

И чем дольше будет у власти Путин – тем больше, уверен, будет сортов.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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