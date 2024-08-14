На Минском море начали снижать уровень воды

На Минском море начали снижать уровень воды1
- 14.08.2024, 15:54
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Установлено, с чем это связано.
На Заславском водохранилище, которое минчане называют Минским морем, начали работы по снижению уровня воды и его регулированию. Об этом сообщается в телеграм-канале Мингорисполкома.
Работы завершатся 30 октября. Они связаны с тем, что «Минскводоканал» и «Гордорстрой» проводят реконструкцию водосброса и основной дамбы водохранилища.
Реконструировать сооружение решили для того, чтобы повысить надежность его работы.