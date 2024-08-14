В Минске возле метро «Грушевка» начали строить новый ЖК 1 14.08.2024, 16:12

1,820

Но не для всех.

В Минске район Грушевки продолжают активно застраивать «квадратами». Со стороны проспекта Дзержинского виднеется перспективный одноименный квартал из 20-этажных высоток, который строит «ГрандХаузИнжениринг», и, казалось бы, все внимание сосредоточено сейчас на нем.

Но, если заглянуть вглубь микрорайона, ближе к пересечению улиц Розы Люксембург и Щорса, можно заметить движение техники на еще одной важной для города стройплощадке. Здесь под руководством УКСа «Запад» уже вырос первый уровень 17-этажного панельного столбика. На это обратила внимание автор телеграм-канала «Литовская о жилье» Наталья Литовская.

Напомним, «квадраты» в новом квартале недалеко от проспекта Дзержинского планируют распределять среди многодетных по направлениям от районных администраций.

В планах УКСа — возвести девятиэтажку с гаражом в стилобатной части, столбик на 17 уровней и отдельную парковку. Вдоль улицы Фанипольской, а также на ее пересечении с 3-й улицей Щорса появятся две трехсекционные семиэтажки с собственными встроенными гаражами, 15-этажная высотка и паркинг.

Пять мапидовских высоток, большой, закрытый от машин двор, многоуровневые паркинги и плоскостные стоянки — вот что обещают построить минчанам. Правда, переехать в новый квартал смогут не все желающие.

По задумке квартиры в ЖК с необычными зонами отдыха и оригинальными детскими площадками достанутся очередникам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com