Экс-«кошелек» Лукашенко устроил разборки с семьей в судах из-за бизнеса 14.08.2024, 16:19

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Юрий Чиж

Это сработало для него.

Опальный бизнесмен Юрий Чиж вернул полный контроль над компанией «Трайпл». Он стал гендиректором фирмы, которую спасли от банкротства, пишет «Зеркало».

29 июля в Экономическом суде Минска прошло очередное заседание по делу о банкротстве компании «Трайпл». На нем антикризисного управляющего освободили от обязанностей. Это следует из решения суда, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве.

Незадолго до этого, 1 июля, владелец фирмы Юрий Чиж вступил в должность гендиректора. После этого антикризисный управляющий передал ему всю документацию и печати.

Сейчас доля в 66,5% этой компании принадлежит Юрию Чижу, по 16,75% — Михаилу Мамиашвили и «Трайпл», следует из данных Единого госрегистра юрлиц. Чтобы спасти свою часть империи с тридцатилетней историей, Чижу пришлось даже судиться с сыновьями.

Напомним, 17 мая этого года в суде прекратили производство по делу об экономической несостоятельности «Трайпла». Тогда общий размер непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр требований должника, составлял 137,3 млн рублей. В то же время размер активов компании оценивались в 147,2 млн, то есть были выше долгов.

Как развивалась история этой компании

История об экономической несостоятельности (иными словами, банкротстве) «Трайпла» началась летом 2020 года. В 2021 году фирму признали банкротом. Около трех лет компания находилась в процедуре санации, то есть ее владельцы при помощи управляющих пытались восстановить платежеспособность должника перед кредиторами.

21 декабря прошлого года по решению Экономического суда Минска была освобождена от должности управляющего по делу о банкротстве фирма «Советник». На эту роль назначили компанию «АльфаКризисМенеджмент», следует из решения суда, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Судья отметил, что не имеет нареканий к тому, как управляющий выполнял свои обязательства по санации, однако «не все участники процесса доверяют управляющему и поддерживают его». А именно такое отношение было со стороны кредитора — «Белагропромбанка», а также со стороны представителя Юрия Чижа, который владеет «Трайплом».

Белoрусский бизнесмен Юрий Чиж считался главным «кошельком» Лукашенко. Получив от государства доступ к дешевой российской нефти, он ранее с помощью своего партнера всего за полтора года заработал более пяти миллиардов долларов на манипуляциях с разбавителями и растворителями. Однако позже бизнесмен попал в опалу.

13 февраля 2023 года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева. По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта-сентября 2022 года.

После этого ранее близкий друг Лукашенко начал испытывать трудности со своим масштабным бизнесом. Финансовые разборки затронули связанную с ним компанию «Трайпл», а также «Простормаркет», который принадлежит семье Чижа. Решение о ликвидации второй компании, которая развивала торговую сеть ProStore, приняли в декабре 2020 года на собрании акционеров. К тому времени фирма уже несколько лет испытывала трудности, которые начались в период ареста ее владельца Юрия Чижа.

Некоторая недвижимость и активы компаний предпринимателя были выставлены на продажу. Среди них — кафе «Золотой гребешок», горнолыжный комплекс «Логойск».

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