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На литовско-белорусской границе в туалетной бумаге нашли три внедорожника

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  • 14.08.2024, 16:37
  • 1,736
На литовско-белорусской границе в туалетной бумаге нашли три внедорожника

Их хотел ввезти в Беларусь гражданин Узбекистана.

На литовско-белорусской границе перехватили три авто, спрятанные в туалетной бумаге. Гражданин Узбекистана, который приехал на пост на фуре Man, заявил, что перевозит 720 кг туалетной бумаги, сообщает Литовская таможня.

Однако таможенники, которые проверяли машину с помощью рентгеновской системы контроля, обнаружили, что в полуприцепе может быть контрабанда. При детальном осмотре полуприцепа, в задней части которого были сложены ящики с туалетной бумагой, а боковые стороны закрыты ДСП, обнаружили три машины Toyota Land Cruiser.

Водитель сказал, что очень удивлен такой находкой и заявил офицерам, что ничего не знал о секретном грузе.

Однако сотрудники Вильнюсского отделения таможенной криминальной службы.

Нарушителю грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет. После допроса ему были назначены меры пресечения — у него взяли письменное обещание не выезжать и забрали документы.

Задержанные машины оцениваются в 87 тысяч евро.

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