The Times: Август — проклятый для Путина месяц

The Times: Август — проклятый для Путина месяц1
- 14.08.2024, 16:43
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В России всегда было «горячо» в этом летнем месяце.
Вызывающее вторжение ВСУ в Курскую область стало смертельным ударом по долгому правлению Путина, оно сделало его первым со времен Второй мировой войны лидером, уступившим российские территории иностранной армии, пишет The Times. Зловеще и то, что украинское войско начало свою операцию в августе.
Для РФ это месяц катастроф и потрясений, начиная с неудавшегося в 1991-м переворота против Михаила Горбачева.
«С тех пор, помимо катастрофы подводной лодки «Курск», август стал месяцем крупных террористических атак, стихийных бедствий и разрушительного финансового кризиса, — объясняет СМИ. — Поскольку до конца осталось более двух недель, Путин, видимо, спрашивает себя, не станет ли он очередной жертвой августовского проклятия».
Однако некоторые аналитики предполагают, что после последних событий россияне согласятся с тезисом диктатора о том, что война была необходима «для предотвращения превентивного нападения Киева и его союзников по НАТО». Поэтому глава аналитического центра Карнеги-Россия-Евразия Александр Габуе считает маловероятным, что последствия курской операции будут долгосрочными для российского диктатора. Если, конечно, ситуация не станет еще хуже.
В материале также напомнили, что Украина, по всей вероятности, захочет обменять территорию Курской области на часть земель, находящихся под российской оккупацией. Но Путин, очевидно, не настроен на диалог с Киевом. Более того, он может уже планировать свою месть, хотя наступление ВСУ еще не закончилось.