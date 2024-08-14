РФ ограничивает следование поездов от БелЖД в направлении Курской области 1 14.08.2024, 16:46

Об этом заявило «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Из центрального аппарата управления Российских железных дорог (РЖД) в адрес Белорусской железной дороги (БелЖД) была направлена телеграмма с запретом отправлять грузовые поезда до станций Орловско-Курского отделения Московской железной дороги (МЖД), сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси» со ссылкой на свои источники.

По словам источников сообщества, в телеграмме сказано о необходимости прекращения отправки грузовых поездов с 12 августа. При этом срок действия запрета не ограничен — указано, что он будет действовать вплоть до отмены.

Как отметили в сообществе, кроме боевых действий, отмечается скопление большого количества «брошенных» поездов (по коду 12 — отсутствие локомотива) на станциях Смоленской области МЖД. Это также ведет к нарушению графика движения грузовых поездов БелЖД в российском направлении.

«Вчера, 13 августа, соответствующие телефонные звонки с устными просьбами изыскать возможности не отправлять поезда в направлении Смоленского региона (через межгосударственный стыковой пункт (МГСП) Осиновка (БелЖД) — Красное (РЖД)) поступали непосредственно из аппарата управления движением МЖД к руководству БелЖД», — рассказали в сообществе.

Со своей стороны, РЖД ситуацию с заполнением станций Смоленского региона «брошенными» поездами объясняет «отсутствием тяги» — необходимого количества локомотивов (магистральных тепловозов и электровозов), а также локомотивных бригад для вывоза поездов.

Напряженная ситуация с наличием необходимого количества локомотивов и локомотивных бригад на РЖД длится уже довольно долго, а чувствительно — с 2023 года. Причина — некачественный ремонт, нехватка запчастей, незаинтересованность людей низкооплачиваемой работой, отметили в белорусском сообществе железнодорожника.

«Наши источники сообщают, что отсутствие тяги в описываемой ситуации вызвано проведением российскими властями масштабной оперативной переброски войск по направлению Курской области и передислокацией значительной части парка грузовых локомотивов МЖД для осуществления воинских перевозок из центральной части России» — рассказали в сообществе.

При этом некоторые источники информируют, что стягивание вооруженных сил идет фактически со всех и даже достаточно удаленных или со сложной логистикой регионов РФ.

При этом, судя по сайту БелЖД, купить билет на пассажирский поезд из Минска до Курска сейчас все еще можно. Ближайший отправляется утром 16 августа.

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