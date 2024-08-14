Как правильно замораживать продукты в домашней морозилке
- 14.08.2024, 16:55
Есть одно важное правило.
Как нужно замораживать продукты в домашнем морозильнике – быстро или медленно? На этот вопрос отвечают «АиФ».
При длительном хранении в замороженном состоянии в продуктах возможна так называемая перекристаллизация льда. Чтобы не допустить или хотя бы резко замедлить ее, все замороженные плодовоовощные и другие продукты полагается хранить при достаточно низких температурах, а главное, не допускать резких колебаний температуры.
Основное преимущество замораживания – высокое качество получаемых продуктов. В них лучше и полнее, чем при консервировании любым методом, сохраняются все полезные вещества: белки, углеводы, нестойкие в хранении витамины (особенно витамин С).
Кроме того, при замораживании продукты не теряют внешний вид, цвет, вкус, аромат и консистенцию. В общем, быстрое замораживание позволяет почти полностью сохранить натуральные достоинства пищевых продуктов.