Как правильно замораживать продукты в домашней морозилке 14.08.2024, 16:55

Есть одно важное правило.

Как нужно замораживать продукты в домашнем морозильнике – быстро или медленно? На этот вопрос отвечают «АиФ».

При длительном хранении в замороженном состоянии в продуктах возможна так называемая перекристаллизация льда. Чтобы не допустить или хотя бы резко замедлить ее, все замороженные плодовоовощные и другие продукты полагается хранить при достаточно низких температурах, а главное, не допускать резких колебаний температуры.

Основное преимущество замораживания – высокое качество получаемых продуктов. В них лучше и полнее, чем при консервировании любым методом, сохраняются все полезные вещества: белки, углеводы, нестойкие в хранении витамины (особенно витамин С).

Кроме того, при замораживании продукты не теряют внешний вид, цвет, вкус, аромат и консистенцию. В общем, быстрое замораживание позволяет почти полностью сохранить натуральные достоинства пищевых продуктов.

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