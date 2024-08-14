Зеленский: В Курской области РФ могут появится украинские военные комендатуры 14.08.2024, 16:59

Создается «буферная зона».

На совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, обсудили вопрос о создании военных комендатур в Курской области. Согласно сообщению в Telegram Зеленского, совещание посвящено было ситуации в Курской области.

«Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных громадах и осуществляет активные действия на российской территории.

«Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права», - подчеркнул президент.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил о проведенном совещании под председательством Зеленского по стабилизационным мероприятиям в Курской области.

«В реализации своего права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали «буферную (санитарную) зону» на территории Курской области. Совместно со всеми участниками совещания обсуждали гарантии безопасности на этой территории... На совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий», - информирует он.

Как отметил Лубинец, в «буферной зоне» должно обеспечиваться снабжение продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

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