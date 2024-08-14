«Полы сами мыли полотенцами» 3 14.08.2024, 17:26

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Белорусы честно рассказали об отдыхе в Турции.

Социальные сети пестрят негативными отзывами туристов об отдыхе в Турции в этом году. Одни жалуются на цены, называя их неоправданно завышенными. Другие – на плохой сервис и качество еды. Третьи утверждают, что отели в этом году экономят на туристах. И что Турция уже не та, какой была раньше.

Пообщавшись с жителями Барановичей, которые слетали в Турцию этим летом, bar24 также услышал больше отрицательных отзывов, чем положительных.

«Про отель такие сказки пели, а приехали в клоповник»

Одной из тех, у кого об отдыхе в Турции остались не самые приятные впечатления, оказалась наша читательница Александра. Девушка отдыхала в июне в турецком городе-курорте Сиде. Летала из Минска, тур покупала примерно за месяц до поездки. Путевка на троих на 9 ночей (2 взрослых плюс ребенок) стоила порядка 3100 евро.

По словам девушки, в Турции она была впервые. И в целом страна ей понравилась. Впечатления об отдыхе в Турции испортил отель, который семья выбирала по рекомендации турфирмы.

– Про отель такие сказки пели, а приехали в клоповник. Четыре звезды, но не тянет даже на тройку! Грязно, полы сами мыли полотенцами. Территория грязная, вся дорога на территории волнами. В номере шкафа не было, обшарпанное все – идет ремонт. Обещанной детской площадки не было. Хамам обещали – не было. Ни спортзала, никаких развлечений. Пляж обещали песчаный. По факту – песчано-галечный, опять же грязно на пляже, – перечисляет претензии к отелю Александра. – Из плюсов – чистые бассейны и нормальная свежая еда. Однообразная, конечно, но хотя бы свежая.

«Многого из обещанного нет и в помине»

Алеся в августе отправилась в тот же Сиде. Путевку покупала также по совету туроператора примерно за полтора месяца до вылета. Семь ночей отдыха на двоих взрослых обошлись в 1740 евро. По словам девушки, она осталась «разочарована туром и работой туроператора». И причина, в первую очередь, в отеле.

– Туроператор предложила нам несколько отелей на выбор. Выбирали по описанию того, что есть в отеле, цене и звездности. Отель выбрали 4 звезды, со всеми удобствами. Но оказалось, то, что было на картинке, не соответствует действительности. А многого из обещанного нет и в помине, – поделилась туристка.

По словам Алеси, по приезде в отеле не оказалось даже мыльных принадлежностей. Не говоря уже об обещанном хамаме, анимации и сейфе в номере.

– Но стоит отметить, что питание было разнообразное. Отель находится около моря. Море чистое и теплое, пляж песчаный. Но, однозначно, больше в этот отель не вернемся, – отметила девушка.

«На нас отель не экономил»

Но были среди барановичских туристов и те, кому Турция этим летом понравилась. В их числе – наша читательница Татьяна. Путевку в Турцию на июнь она покупала на раннем бронировании в январе. И, по словам девушки, не прогадала. Прежде всего, в стоимости тура.

– Путевка на двоих взрослых и ребенка из Минска на 10 ночей обошлась в 2400 евро. Уже перед вылетом мы смотрели цены, наш тур стоил на 1500 евро дороже. Поэтому мы считаем, что нам повезло, – отметила Татьяна.

Горожанка отдыхала в Аланье. Отель выбирала по рекомендации турфирмы.

– Мы сразу сами выбирали. А потом обратились к турагенту. И в предложенных ею вариантах наш отель был на первом месте. Поэтому мы сразу забронировали, – рассказала Татьяна. – Мы это путешествие ждали долго. Так как, сами понимаете, положение в мире нестабильное. Но уже устали бояться – живем же один раз! Вот и рискнули. Еще и компанию собрали из 14 человек с детьми. Все остались довольны.

По словам девушки, на туристах «отель не экономил».

– Нам очень все понравилось: и питание, и обслуживание. Номера убирали каждый день. Отель наш был чистый и ухоженный, персонал – приветливый. Кормили очень хорошо, ни один прием пищи не повторялся. Это были прекрасные 10 ночей, проведенных в Турции. У меня остались только хорошие воспоминания, – отметила туристка.

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