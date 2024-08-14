закрыть
14 августа 2024, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии подозревают диверсию на авиабазе

1
  • 14.08.2024, 17:33
  • 3,846
В Германии подозревают диверсию на авиабазе
Фото: Charter97.org

Есть информация об одном задержанном.

Военно-воздушную базу НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии.

Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, речь снова идет о загрязненной питьевой воде – так же, как и в казармах возле Кельна.

Сейчас идет расследование. Есть информация об одном задержанном.

Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет.

Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине рассказал, что из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта.

Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников