В Германии подозревают диверсию на авиабазе 1 14.08.2024, 17:33

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Фото: Charter97.org

Есть информация об одном задержанном.

Военно-воздушную базу НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии.

Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, речь снова идет о загрязненной питьевой воде – так же, как и в казармах возле Кельна.

Сейчас идет расследование. Есть информация об одном задержанном.

Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет.

Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине рассказал, что из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта.

Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.

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