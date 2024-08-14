В Германии подозревают диверсию на авиабазе

В Германии подозревают диверсию на авиабазе1
- 14.08.2024, 17:33
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Есть информация об одном задержанном.
Военно-воздушную базу НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии.
Об этом сообщает Bild.
По данным газеты, речь снова идет о загрязненной питьевой воде – так же, как и в казармах возле Кельна.
Сейчас идет расследование. Есть информация об одном задержанном.
Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет.
Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине рассказал, что из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта.
Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.