Лось убил байкера в Городокском районе

Лось убил байкера в Городокском районе2
- 14.08.2024, 18:03
- 2,292
Животное выбежало на проезжую часть.
Молодой мотоциклист погиб в результате столкновения с лосем на одной из трасс в Городокском районе.
Ночью 13 августа на 38-м километре автодороги М-8 произошло смертельное ДТП с участием дикого животного.
По предварительной информации ГАИ, 33-летний байкер, ехавший на мотоцикле «Honda», совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги лося.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии, дикое животное также погибло.
По факту ДТП проводится проверка.