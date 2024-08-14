Лось убил байкера в Городокском районе 2 14.08.2024, 18:03

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Иллюстративное фото

Животное выбежало на проезжую часть.

Молодой мотоциклист погиб в результате столкновения с лосем на одной из трасс в Городокском районе.

Ночью 13 августа на 38-м километре автодороги М-8 произошло смертельное ДТП с участием дикого животного.

По предварительной информации ГАИ, 33-летний байкер, ехавший на мотоцикле «Honda», совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги лося.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии, дикое животное также погибло.

По факту ДТП проводится проверка.

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