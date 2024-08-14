Александер Стубб: Украина может использовать финское оружие в Курской области

Александер Стубб: Украина может использовать финское оружие в Курской области1
- 14.08.2024, 18:07
- 1,228
У Хельсинки нет ограничений для Киева.
Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в том числе на территории Курской области РФ, с использованием финского оружия. Об этом президент Финляндии Александер Стубб сказал 14 августа во время визита на Аландские острова, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
«У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким способом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права», – отметил он.
Глава финского государства убежден, что украинские военные имеют право продвигаться вглубь Курской области, ведь Россия регулярно бомбит Киев и оккупировала значительные территории Украины.