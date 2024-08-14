Может ли человек с лишним весом не пристегиваться в маршрутке? 14.08.2024, 18:09

Ситуация частная, но не такая уже и редкая.

Отношение к ремням и их использованию в маршрутках строгое. Но бывают «пограничные» случаи, когда пассажир заявляет, что ему неудобно и неприятно использовать ремень.

«У меня есть лишний вес. Мне неудобно пристегиваться ремнем безопасности в транспорте. Могу ли я не пристегиваться в маршрутке?» – так звучит вопрос читателя АиФ.

«Нет, не можете», – пояснили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

Большинство маршруток в междугороднем сообщении оборудованы ремнями безопасности. Для новых автобусов наличие ремней – это обязательное требование для участия в конкурсе на право перевозок.

Кто может не пристегиваться?

Согласно Правилам дорожного движения, если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, то пассажир во время движения обязан быть пристегнутым. Для этого правила есть несколько исключений, например, может не пристегиваться инструктор учебной машины или же пассажир транспорта оперативного назначения.

Также могут не использовать ремень пассажиры и водители с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Минздравом.

В частности, можно не пристегиваться пассажирам, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область. Женщины-водители на сроке беременности более 20 недель также могут управлять машиной без ремня безопасности.

Отметим, что обязанность проконтролировать, все ли пассажиры в салоне пристегнулись, лежит на водителе. Однако если пассажир отстегнул ремень уже во время поездки, его могут оштрафовать за нарушение наряду с водителем.

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