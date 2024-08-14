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В Беларуси начали продавать шоколадную колбасу

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  • 14.08.2024, 18:18
В Беларуси начали продавать шоколадную колбасу

Фотофакт.

В магазинах Слонима появилась новинка – шоколадная колбаса «Визави». Выпускает лакомство Волковысский ОАО «Беллакт», пишет «Газета Слонімская».

Десерт сделан из печенья с какао. Продукт представлен в оригинальной упаковке, на которой можно увидеть надпись «высококачественный десерт ручной работы».

Вес одной упаковки составляет 300 граммов, а энергетическая ценность – 429,8 ккал. Достаточно питательное лакомство. Цена новинки – 7,80 рубля.

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