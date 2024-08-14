В Беларуси начали продавать шоколадную колбасу

В Беларуси начали продавать шоколадную колбасу2
- 14.08.2024, 18:18
Фотофакт.
В магазинах Слонима появилась новинка – шоколадная колбаса «Визави». Выпускает лакомство Волковысский ОАО «Беллакт», пишет «Газета Слонімская».
Десерт сделан из печенья с какао. Продукт представлен в оригинальной упаковке, на которой можно увидеть надпись «высококачественный десерт ручной работы».
Вес одной упаковки составляет 300 граммов, а энергетическая ценность – 429,8 ккал. Достаточно питательное лакомство. Цена новинки – 7,80 рубля.