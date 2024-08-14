«Примерно треть очереди – так называемые «толики» 14.08.2024, 18:32

Как торгуют местами в очереди на границе Беларуси с Польшей?

Огромная очередь скапливается в последние две недели перед пунктом пропуска «Брест» на границе Беларуси и Польши. Многие готовы заплатить за то, чтобы быстрее продвинуться вперед. Журналист abw.by побывал на границе и узнал все про «бизнес на местах».

Еще месяц назад, когда поляки только ввели небывалые ограничения на ввоз и вывоз товаров, очереди не было вообще. Сейчас же, по состоянию на 12 августа (как сообщает Госпогранкомитет), перед КПП скопилось более 500 легковушек и около 80 автобусов.

Одна из причин – запрет со стороны Латвии въезжать автомобилям с белорусскими номерами. В Литве подобная мера начнет действовать с 16 августа, в то время как польское правительство публично отказалось запрещать въезд для владельцев авто из Беларуси. Так что, скорее всего, очереди в ПП «Брест» к концу недели вырастут еще больше.

На этой волне предприимчивые граждане (причем не только брестчане!) уже воспользовались ситуацией на границе и активно продают места в очереди. Кто-то охотно пользуется их услугами, кто-то пытается с ними бороться, подключая ГАИ и налоговую. Правда, пока, судя по всему, не очень успешно.

Как работает «бизнес» по продаже мест в очереди?

В очереди на белорусско-польской границе стоят машины, которые не собираются въезжать в зону ожидания (ЗО) пункта пропуска «Брест». У многих владельцев этих машин нет даже визы. Они вклиниваются в очередь исключительно для того, чтобы потом продавать свои места всем желающим. Таких торгашей в приграничных чатах называют «толиками».

Вот что рассказали нам люди, пересекавшие границу в минувшие выходные:

«Примерно треть очереди – т.н. «толики». Они работают целыми группами, страхуют друг друга. Далеко не все на брестских номерах. Есть и из других регионов. Если милиция активно работает, то время очереди до ЗО сокращается с 18 до 5–6 часов». Ежели нет – начинается настоящий трэш. Лично я с воскресенья на понедельник отстоял 32 часа».

«Эта проблема существовала и раньше. Но только сейчас, когда очереди стали огромными, люди начали обращать внимание на масштабы торговли местами. Раньше их убеждали‚ что ничего страшного, если кто-то «голодающий» решил подработать и, отстояв очередь, продал ее. Мол, один уехал‚ другой встал‚ ничего же не изменилось. Но теперь все видят, что очередь зачастую искусственно создается каруселью доморощенных «бизнесменов».

«Приехали на границу 10-го числа в 19:00, до зоны ожидания было примерно 1,5 км. К нам почти сразу же подошли и предложили переехать поближе за $100. Мы отказались! По пути к зоне ожидания постоянные скандалы из-за «толиков». Если люди с ними ругаются и не пускают, они огрызаются. Мы въехали в зону утром в 10:30, пересекли границу около 17:00 11 августа».

«Вчера стал свидетелем, как «толики» внаглую вклинивались. У всех одна и та же легенда: «Занимаю места родственникам (брату, сестре и т.д.) – они вот-вот должны подъехать». Рядом курсировала машина ГАИ, записывали номера тех, кто объезжал через сплошную, но выписывали штрафы уже стоящим в очереди. Кто-то в этой колейке даже грозился ОМОН вызвать. Короче, настоящая драма».

Некоторые высказывались совсем уж откровенно:

«В очереди со стороны Бреста половина тех, кто ни в какую заграницу не едет. Сама видела, как многие из них разворачиваются перед самой зоной ожидания. Они просто крутят «карусель», чтобы очередь была постоянная и люди с хвоста от отчаяния покупали места перед заездом в ЗО. Они в день по $500 могут наваривать».

Но, как говорят, спрос рождает предложение – основной закон любого рынка, легального или нет. Иногда в чатах встречаются запросы от земляков, которые прямо говорят, что хотят договориться с «толиком», чтобы не стоять долго.

Что же делать с «влезунами»?

Однако большая часть очередников все же предлагает бороться с «продаванами». Белорусы в приграничных чатах советуют выходить из машин, фотографировать и снимать на видео тех, кто вклинивается в очередь и продает места. Затем – вызывать ГАИ за нарушение ПДД. Главное, чтобы в телефоне были фото- и видеодоказательства.

«Люди, не сидите по машинам. Выходите бороться с торгашами. Составляйте пронумерованные списки стоящих машин в очереди. Без всяких там «тут отъехали» и «я для кума занял». Только реальные авто. По ним неравнодушные люди могут контролировать въезд в ЗО. В таком случае и милиция, и ГАИ будут обязаны помогать».

«Внимание гражданам, стоящим в очереди. Если вы видите нарушителей, нагло торгующих очередью, снимайте фото- и видеодоказательства. Боитесь выкладывать в чат сами, присылайте мне в личку фото- и видеофиксацию. Номера машин и лица этих «толиков» пойдут в нужном направлении».

Некоторые пишут, что уже общались с гаишниками. Те, однако, объясняли, что, мол, ничего не могут сделать с «местоторговцами»:

«Только что проезжал экипаж ГАИ. Остановил спросить, что делать с «влезунами», на что они сказали, что ничем помочь не могут, так как нет состава правонарушения. Мол, очередь никак не контролируется».

Кто-то предлагает бороться с «толиками» с помощью налоговой:

«Единственный вариант – постоянные рейды с «контрольной закупкой». Там торгуют те, у кого виз нет вообще. Незаконная предпринимательская деятельность – раз. Незаконные валютные операции – два. Несоответствие доходов и расходов – три. Драть барыг нещадно и каждый день. Тогда, может, они притихнут».

Некоторые – более мирные – белорусы предлагают расширить зону ожидания, чтобы таким образом убить «бизнес» «толиков» цивилизованным способом. Кто-то настаивает на введении электронной очереди, за которой можно будет следить на сайте: мол, только так можно будет разрушить нелегальный бизнес на границе.

При этом подавляющее большинство имеющих шенгенские визы с ужасом ждет 16 августа: говорят, даже страшно представить, какая очередь соберется перед выходными в Бресте и какую цену за место заломят «толики».

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