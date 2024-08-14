Какая ситуация на рынке жилья в Минске 1 14.08.2024, 18:43

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И что с ценами.

Белорусы продолжают активно покупать жилье в Минске. При этом цены продолжают увеличиваться. Такую аналитику приводит агентство недвижимости «Твоя столица».

Предложений по жилью все больше

На рынке недвижимости зарегистрировано около 1640 проданных квартир, не считая долей и комнат, сообщают представители рынка со ссылкой на данные Национального кадастрового агентства. Из них 115 были проданы в новостройках напрямую от застройщика. Такая активность покупателей наблюдается уже третий месяц подряд.

Предложение квартир остается стабильным — на продажу выставляется около 7200−7400 квартир на вторичном рынке. Хотя качественные и доступные квартиры быстро находят новых владельцев, рынок постоянно пополняется предложениями в современных домах.

После стабилизации в июне, в июле стоимость квадратного метра увеличилась на 1,5%. Основной рост пришелся на современные квартиры с хорошим ремонтом, построенные после 2000 года.

Однако и двухкомнатные квартиры в серых панельных домах и хрущевках, построенных в 1970-1999 годах, также немного подорожали. Однокомнатные квартиры, построенные до 2000-го, напротив, несколько потеряли в цене. Квартиры, требующие значительных вложений в ремонт, остались в ценовой стабильности.

На фоне активного рынка и доступного кредитования, торг при покупке минимален и составляет около 3%. Часто квартиры продаются по изначальной цене.

В июле, по данным агентства недвижимости «Твоя столица», средние цены на квартиры без ремонта и готовые к проживанию сформировались на определенном уровне, отражая текущее состояние рынка.

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