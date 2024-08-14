«Я бы не сказала, что это чисто мужская профессия» 4 14.08.2024, 19:02

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Как юная брестчанка работает трактористкой.

Журналист abw.by под занавес битвы за урожай-2024 решил прокатиться по полям передового хозяйства Ганцевичского района. И вроде бы что необычного можно там увидеть? Но выпорхнувшая из «Беларуса» юная хрупкая девушка все же удивила.

– Это наша Саша, – представил трактористку директор Высоковского государственного аграрного колледжа Евгений Карпик.

Александра Гупенюк оказалась в СХФ «БН-АгроБрест» в составе механизированного студенческого отряда «Западный Буг». «Жатва-2024» выдалась суровой из-за погодных условий, и молодые ребята отправились в помощь аграриям в первой половине июля. Александра работала несколько дней помощником комбайнера на КЗС-1218, а затем пересела на МТЗ-1221.3. В этот день ее заданием стал сбор с поля вилков соломы, которые погрузчик аккуратно укладывал в длинную скирду, образующую пирамиду у дороги.

По ассоциации с нашей трактористкой вспомнилась 16-летняя Паша Ангелина, которая одной из первых поддержала стахановское движение, села за трактор и прославилась на всю страну своей ударной работой. Писатели-фантасты сейчас часто представляют в своих трудах альтернативную историю, которая могла бы приключиться, попади наш современник в прошлое, а здесь, на поле в древне Шашки, все будто наоборот: в наше время пришла трактористка-стахановка…

Александра, конечно, не Ангелина, но что-то общее у них все же есть.

Как оказалось, еще пару лет назад девочка Саша училась в профильном 10 классе одной из брестских школ. Она могла бы и дальше жить себе, окруженная комфортом города, модными тусовками и всем остальным, что приписывают современным подросткам. Но наша героиня решила не плыть по течению.

– В какой-то момент стало скучно в школе. Я открыла поисковик и начала изучать самые востребованные профессии в Бресте на тот момент. Оказалось, что стране нужны были сварщики, да и зарплата у них хорошая, – рассказывает Александра.

Девушка начала искать, где может научиться сварочному делу, и выбрала Высоковский аграрный колледж – благо расположен он на родине ее родителей, здесь и сейчас живет Сашина бабушка.

– Мне интересно то, что я не знаю, что-то такое необычное, неординарное, непонятное, – объясняет свой выбор будущей профессии Александра.

Но на втором курсе во время производственного обучения пришло понимание, что сварка – дело яркое, но все же не ее стезя. А тут как-то во время занятий обратила внимание на ребят, которые изучали трактора.

– Стоят наши парни, изучают устройство трактора. Подойду, послушаю, посмотрю – интересно же. Так само собой и получилось, что переквалифицировалась в механизаторы. И с самого начала с вождением у меня все получилось в лучшем виде, даже при первом опыте никуда не врезалась, – с улыбкой говорит наша собеседница.

И вот спустя некоторое время трактористка Саша вкалывает по 12 часов в колхозе, как ни в чем не бывало. Работой довольна. И, как сама отмечает, самое важное, что доверили трактор и теперь она приносит пользу.

Заметив такое стремление студентки к новым знаниям, руководство колледжа включило ее в экспериментальную группу, выпускники которой получают квалификацию мастера производственного обучения. В сентябре Александра вернется в колледж и будет учить мальчишек и девчонок, которые так же, как и она, несколько лет назад решились на неординарный поступок.

– Я бы не сказала, что это чисто мужская профессия. То же самое, допустим, повар. Поваром может быть и девушка, и мужчина. Вот и водителем так же: автобуса, троллейбуса, такси… Так же и с трактористом. Я не вижу никакой сложности, – резюмирует Александра и уезжает на очередной заход на погрузку соломенных вилков.

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