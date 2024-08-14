Литва увеличивает расходы на оборону до 3,2 процента ВВП 4 14.08.2024, 19:11

По этому показателю Вильнюс вышел на четвертое место в НАТО.

Власти Литвы в текущем году инвестируют еще 130 млн евро в оборону, эти деньги будут среди прочего выделены на разработку беспилотников. Тем самым расходы на оборонные нужды балтийского государства в 2024 году увеличатся до 3,2 процента ВВП, сообщил в среду, 14 августа, министр обороны Лауринас Квсчюнас.

По его словам, после этого решения Литва выйдет на четвертое место среди стран НАТО по данному показателю. Литовское министерство обороны планирует направить дополнительные средства на закупку дронов и систем защиты от дронов, обеспечение военнослужащих приборами ночного видения и лазерными прицелами, а также закупку переносных ЗРК Piorun и другие проекты в сфере обороны, пояснил министр.

Касчюнас также указал, что с начала работы нынешнего правительства Литвы расходы на оборону увеличились с 1,1 млрд до 2,42 млрд евро, что «позволило достичь существенного прорыва в процессе модернизации армии».

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