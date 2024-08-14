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В минском магазине появилась необычная примерочная

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  • 14.08.2024, 19:18
  • 1,958
В минском магазине появилась необычная примерочная

Вещи в ней можно надевать только виртуально.

В Минске появилась, пожалуй, самая необычная примерочная — как по своему формату, так и по месторасположению: она виртуальная и находится в магазине мерча МАЗ.

Пресс-служба завода показала, как все работает. Покупателям не нужно по классике набирать кучу вещей и закрываться шторкой — достаточно лишь встать перед специальным экраном с камерой. На нем увидите себя вместе с виртуальной проекцией одежды на тело — как в игре Sims. Чтобы увидеть, как сидит другая футболка или кепка, нужно просто махнуть головой влево.

Судя по видео, можно даже свободно крутиться во все стороны, и одежда не будет «соскакивать». Утверждается, что виртуальная примерочная — собственная разработка управления информационных технологий МАЗ.

Устройством можно воспользоваться по будням с 7:00 до 17:30.

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