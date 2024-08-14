ВСУ уничтожили 2С4 «Тюльпан» россиян в Запорожской области

ВСУ уничтожили 2С4 «Тюльпан» россиян в Запорожской области1
- 14.08.2024, 19:27
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В Запорожской области бойцы 102-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский тяжелый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».
Позицию с самоходным минометом калибра 240 мм обнаружили недалеко от населенных пунктов Чумацкое и Решетиловское на Запорожье, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что на российскую установку сразу направили ударные FPV-дроны. За попаданием наблюдали с помощью разведывательного беспилотника.