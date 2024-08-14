Виктория Азаренко снялась с турнира в Цинциннати1
- 14.08.2024, 19:41
В основной сетке выступит теперь только одна белоруска – Арина Соболенко.
Виктория Азаренко снялась с турнира в Цинциннати (США). Об этом стало известно в среду накануне ее поединка с итальянкой Лючией Бранцетти.
Эту информацию приводит пресс-служба WTA. Почему именно Азаренко решила воздержаться от выступления в Цинциннати, не сообщается.
В основной сетке женского одиночного разряда выступит теперь только одна белоруска – Арина Соболенко.
Изначально соперницей белорусской теннисистки в первом раунде должна была стать американка Аманда Анисимова, но она снялась с турнира.
Проблемы у Азаренко возникли на недавнем турнире в Торонто, когда она не доиграла поединок 1/8 финала с американкой Пейтон Стернс — отказалась от борьбы при счете 4:6, 2:4.
Призовой фонд соревнований превышает $6,2 миллиона.