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Белорусов предупредили о грядущем потеплении до конца недели

  • 14.08.2024, 20:01
Белорусов предупредили о грядущем потеплении до конца недели

К выходным будет до +32, а после и +35 градусов.

Синоптики сказали о жаре, которая пришла в Беларусь и будет усиливаться к выходным, пишет тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Установление теплой погоды в Беларуси связано с приходом на территорию страны антициклона «В». Постепенное повышение температуры воздуха в Беларуси начинается уже с 14 августа.

При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует, что к выходным в Беларуси будет +26 - +29 градусов, а по юго-западу и югу республики и того жарче — до +30 - +32 тепла. Но еще синоптики продлили надвигающуюся жару в Беларуси не до понедельника, как ранее предполагалось, а до вторника.

- Продлится теплый период примерно до вторника, 20 августа, - замечают в телеграм-канале.

А вот по предварительному прогнозу системы Global Forecast System в Беларуси должно стать даже жарче, чем прогнозируют европейские метеорологи.

- GFS прогнозирует на 2 - 3 градуса более теплую погоду, в отдельные дни по югу Беларуси температура может превысить отметку +35 градусов, - поясняют в телеграм-канале.

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