РФ не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области

РФ не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области6
- 14.08.2024, 20:04
Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было.
Москва официально не обращалась за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было. Об этом говорится в ответе Секретариата ОДКБ на запрос «Азаттыка».
«Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство — член объединения, у которого возникла необходимость в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области к настоящему моменту не было», — говорится в ответе Секретариата ОДКБ.
Отмечается, что опрос об использовании коллективных сил решается консенсусом. «Однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений».
В ответе организации со штаб-квартирой в Москве вхождение сил украинской армии в Курскую область названо «новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ».
«Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации», — говорится в ответе Секретариата.
Ответ поступил за подписью генерального секретаря ОДКБ. Эту должность с 2023 года занимает Имангали Тасмагамбетов, работавший послом Казахстана в России в 2017–2019 годы.
ОДКБ была создана в противовес НАТО по инициативе Москвы более 30 лет назад. Сейчас в эту организацию входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Армения (последняя в 2024 году фактически заморозила участие в организации).