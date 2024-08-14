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РФ не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области

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  • 14.08.2024, 20:04
РФ не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области

Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было.

Москва официально не обращалась за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было. Об этом говорится в ответе Секретариата ОДКБ на запрос «Азаттыка».

«Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство — член объединения, у которого возникла необходимость в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области к настоящему моменту не было», — говорится в ответе Секретариата ОДКБ.

Отмечается, что опрос об использовании коллективных сил решается консенсусом. «Однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений».

В ответе организации со штаб-квартирой в Москве вхождение сил украинской армии в Курскую область названо «новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ».

«Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации», — говорится в ответе Секретариата.

Ответ поступил за подписью генерального секретаря ОДКБ. Эту должность с 2023 года занимает Имангали Тасмагамбетов, работавший послом Казахстана в России в 2017–2019 годы.

ОДКБ была создана в противовес НАТО по инициативе Москвы более 30 лет назад. Сейчас в эту организацию входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Армения (последняя в 2024 году фактически заморозила участие в организации).

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