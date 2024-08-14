Стало известно, где предпочитают отдыхать белорусы 14.08.2024, 20:15

Как ни странно, это не только морские страны.

МТС назвал топ популярных государств для отдыха у белорусов этим летом. Россия, Польша, Литва, Турция и Грузия – самые востребованные направления в 2024-м.

Мобильный оператор дал несколько полезных советов, чтобы иметь комфортную связь в путешествиях.

Перед поездкой необходимо заранее оценить объем трафика, который вам потребуется, выбрать роуминговые услуги, доступные в стране вашего пребывания.

Также важно отключить автоматическое обновление приложений и загрузок в настройках мобильного телефона.

Во время нахождения в приграничной зоне необходимо принудительно зарегистрировать в настройках телефон в сети, а после пересечения границы выбрать конкретного зарубежного оператора или включить автоматический поиск сети.

Постоянно следите за расходом трафика через приложение, чтобы не превышать лимит.

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