закрыть
14 августа 2024, среда, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, где предпочитают отдыхать белорусы

  • 14.08.2024, 20:15
Стало известно, где предпочитают отдыхать белорусы

Как ни странно, это не только морские страны.

МТС назвал топ популярных государств для отдыха у белорусов этим летом. Россия, Польша, Литва, Турция и Грузия – самые востребованные направления в 2024-м.

Мобильный оператор дал несколько полезных советов, чтобы иметь комфортную связь в путешествиях.

Перед поездкой необходимо заранее оценить объем трафика, который вам потребуется, выбрать роуминговые услуги, доступные в стране вашего пребывания.

Также важно отключить автоматическое обновление приложений и загрузок в настройках мобильного телефона.

Во время нахождения в приграничной зоне необходимо принудительно зарегистрировать в настройках телефон в сети, а после пересечения границы выбрать конкретного зарубежного оператора или включить автоматический поиск сети.

Постоянно следите за расходом трафика через приложение, чтобы не превышать лимит.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников