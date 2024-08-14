Украинская армия использует собак-роботов в боях на Донбассе 4 14.08.2024, 20:23

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Дроны на четырех лапах могут добраться туда, куда не может долететь БПЛА.

Вооруженные силы Украины привлекли собак-роботов для боев против российских оккупантов в Донецкой области. Об этом 13 августа написал Bild со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о собаках-роботах BAD.2, изготовленных британской компанией Brit Alliance. Отмечено, что эти компактные дроны на четырех лапах, оснащенные видеокамерами, могут добраться туда, куда не может долететь БПЛА, например, вглубь зданий или российских окопов, что должно снизить риск для украинских военнослужащих.

Бесшумные дроны могут двигаться до 15 км/ч и действовать в радиусе 3,5 км до пяти часов.

Стоимость одной робособаки составляет от €4 тыс. до €8 тыс.

По данным Bild, сейчас на фронте насчитывается более 30 таких робособак, одетых в камуфляж от немецкого производителя Concamo. Первыми их опробовали военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ, отметил таблоид.

«Этот робопес может искать и уничтожать оккупантов и их технику разными способами. А также облегчает жизнь нашим воинам на передовой», – написала в Facebook пресс-служба бригады.

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