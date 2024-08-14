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Кремлевские чиновники «сильно тревожатся» из-за прорыва ВСУ в Курской области

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  • 14.08.2024, 20:58
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Кремлевские чиновники «сильно тревожатся» из-за прорыва ВСУ в Курской области

Сначала они не воспринимали ситуацию всерьез.

Настроения в российской власти стали «сильно тревожными» после успешной атаки ВСУ в Курской области, сообщают российский ресурс «Верстка» со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, сначала кремлевские чиновники не воспринимали ситуацию в Курской области всерьез.

Сейчас, по данным журналистов, они называют атаку ВСУ на регион фактором, повлиявшим на возможность мирных переговоров.

«При этом у нас Минобороны говорит одно, мы это публично транслируем, а сами читаем военкоров и как они х**сосят (главу Генштаба страны-агрессора РФ Валерия — ред) Герасимова и пишут, что мы не контролировали ситуацию в области первые два дня», — рассказал сенатор, близкий к оборонному комитету Совфеда.

Собеседник издания заявил, что сейчас «настроения стали сильно тревожными» среди кремлевских чиновников. При этом он упомянул «об осторожном оптимизме» у людей из его окружения из-за возможного роста числа контрактников.

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