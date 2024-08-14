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В Бресте за долги продают квартиру с очень странным соотношением долей владения

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  • 14.08.2024, 21:10
  • 2,092
В Бресте за долги продают квартиру с очень странным соотношением долей владения
Дом в Бресте, где продается квартира. Фото: e-auction.by

Понадобится калькулятор.

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилось необычное объявление: за долги продается доля в праве собственности на четырехкомнатную квартиру. Интересно в нем то, как именно эти доли «нарезаны», обратил внимание портал Blizko.by.

Часто бывает так, что продается ровно половина доли в праве собственности, или треть доли, или, реже, 1/10 части. Но здесь случай довольно необычный: собственность квартиры разделена на 10 000 долей.

Это не значит, что у нее десять тысяч владельцев. Владельцев всего двое, оба белорусы, но права на квартиру разделены между ними очень неравномерно, с точностью до сантиметра.

Жилье продается за долги на улице Малой, 5−1 в Бресте. Общая площадь квартиры на первом этаже кирпичной пятиэтажки составляет 75 квадратных метров, из них жилая — 50,5 кв. м. Квартира состоит из четырех жилых комнат, кухни, коридора, раздельного санузла, лоджии, балкона, сарая в подвале.

А вот как распределены доли. Должнику (именно его часть продается) принадлежат 547/10 000 долей, второму владельцу — оставшиеся 9453 из 10 000 долей.

Если перевести все это в условные квадратные сантиметры, то получится, что одна из десяти тысяч долей — это 75 квадратных сантиметров. И тогда та часть, что сейчас выставлена на продажу, — это 41 025 квадратных сантиметров, или 4,1 квадратного метра.

Но продаются, конечно, не конкретные квадратные метры, а доля во владении всей квартирой. Начальная цена этой доли составляет 5100 рублей, аукцион состоится 15 августа в 09.00.

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