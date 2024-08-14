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Умеров и Остин обсудили операции ВСУ

  • 14.08.2024, 21:15
Умеров и Остин обсудили операции ВСУ

Министр обороны Украины и глава Пентагона провели телефонный разговор.

В среду, 14 августа, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В частности, стороны обсудили ситуацию на поле боя.

Глава Пентагона отметил, что в ходе разговора с Умеровым речь шла о приоритетной помощи в сфере безопасности и о текущих военных операциях Украины.

«Соединенные Штаты остаются преданными делу помощи Украине в защите от российской агрессии», — написал Остин.

В пресс-службе Пентагона заявили, что Остин и Умеров также обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении насущных военных потребностей Украины.

Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.

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