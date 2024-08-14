Умеров и Остин обсудили операции ВСУ
- 14.08.2024, 21:15
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели телефонный разговор.
В среду, 14 августа, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В частности, стороны обсудили ситуацию на поле боя.
Глава Пентагона отметил, что в ходе разговора с Умеровым речь шла о приоритетной помощи в сфере безопасности и о текущих военных операциях Украины.
«Соединенные Штаты остаются преданными делу помощи Украине в защите от российской агрессии», — написал Остин.
В пресс-службе Пентагона заявили, что Остин и Умеров также обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении насущных военных потребностей Украины.
Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.