В Гродно 12 выпускников аграрного вуза получили иски на 240 000 рублей 3 14.08.2024, 21:27

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Все из-за распределения.

В Гродно прокуратура занялась выпускниками аграрного университета, которые получили образование бесплатно, но проигнорировали отработку. В первом полугодии этого года было 12 таких судов.

У выпускников потребовали вернуть деньги, затраченные на их обучение, в сумме это 240 000 рублей.

«Примечательно, что молодые специалисты в большинстве случаев игнорируют условия заключенных договоров о целевой подготовке путем невыхода на работу вовсе либо увольнения нанимателем за прогулы спустя незначительный промежуток времени», — сообщили в прокуратуре.

Суды удовлетворили исковые требования в полном объеме, недоработавшие распределенцы вернули деньги, потраченные на их обучение.

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