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Белорусская фабрика показала создание гигантского конструктора

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  • 14.08.2024, 22:15
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Белорусская фабрика показала создание гигантского конструктора

Цена понравилась не всем.

Белорусская фабрика игрушек «Полесье» показала в TikTok процесс создания самого крупного конструктора в ассортименте. Пользователи восхитились «неубиваемостью» игрушек, но цена на показанный набор понравилась не всем, заметил портал telegraf.news.

Белорусский производитель игрушек, базирующийся в Кобрине, регулярно делится в TikTok видеороликами с процессами работы. Один из последних роликов завирусился в соцсети и менее чем за сутки собрал более 200 тысяч просмотров. В нем «Полесье» показало работу станков, создающих конструктор, из которого дети строят домики.

Показанные в видео детали входят в серию конструкторов XXL от «Полесья», который, как заявляют создатели, выполнен в масштабе настоящих строительных кирпичей. Стоимость такого комплекта на маркетплейсах в зависимости от количества деталей варьируется от 260 до почти 500 белорусских рублей.

«Такая реалистичность позволяет ребенку ощутить себя маленьким строителем и полностью внедриться в игровой процесс», — отметили производители.

Пользователи соцсети восхитились технологичным оборудованием фабрики и оставили множество комментариев, отметив, что часто покупают что-то из ассортимента «Полесья».

«Такой дом крепче, чем из пеноблоков, получится. Полесские игрушки неубиваемые», — написал один из комментаторов.

«Правда, цены тоже кусаются», — заметил один из белорусов, на что другой не согласился:

«Да ладно, их игрушки неубиваемые и стоят недорого. Фиолетовый и красный моцык десять лет живут в нашем саду», — написал кто-то.

«Из кубиков „Полесья“ можно и доты построить. Там такого качества пластик, что на игрушечном грузовике можно и гравий с карьера возить», — еще один комментарий под видео.

«Я в шоке. Думал, там оборудование 80-х годов, а там современное производство. Достойно», — восхитился еще один пользователь.

«Тот момент, когда игрушки делают лучше реальной техники», — высказался еще один белорус.

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