Белорусская фабрика показала создание гигантского конструктора

Белорусская фабрика показала создание гигантского конструктора1
- 14.08.2024, 22:15
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Цена понравилась не всем.
Белорусская фабрика игрушек «Полесье» показала в TikTok процесс создания самого крупного конструктора в ассортименте. Пользователи восхитились «неубиваемостью» игрушек, но цена на показанный набор понравилась не всем, заметил портал telegraf.news.
Белорусский производитель игрушек, базирующийся в Кобрине, регулярно делится в TikTok видеороликами с процессами работы. Один из последних роликов завирусился в соцсети и менее чем за сутки собрал более 200 тысяч просмотров. В нем «Полесье» показало работу станков, создающих конструктор, из которого дети строят домики.
Показанные в видео детали входят в серию конструкторов XXL от «Полесья», который, как заявляют создатели, выполнен в масштабе настоящих строительных кирпичей. Стоимость такого комплекта на маркетплейсах в зависимости от количества деталей варьируется от 260 до почти 500 белорусских рублей.
«Такая реалистичность позволяет ребенку ощутить себя маленьким строителем и полностью внедриться в игровой процесс», — отметили производители.
Пользователи соцсети восхитились технологичным оборудованием фабрики и оставили множество комментариев, отметив, что часто покупают что-то из ассортимента «Полесья».
«Такой дом крепче, чем из пеноблоков, получится. Полесские игрушки неубиваемые», — написал один из комментаторов.
«Правда, цены тоже кусаются», — заметил один из белорусов, на что другой не согласился:
«Да ладно, их игрушки неубиваемые и стоят недорого. Фиолетовый и красный моцык десять лет живут в нашем саду», — написал кто-то.
«Из кубиков „Полесья“ можно и доты построить. Там такого качества пластик, что на игрушечном грузовике можно и гравий с карьера возить», — еще один комментарий под видео.
«Я в шоке. Думал, там оборудование 80-х годов, а там современное производство. Достойно», — восхитился еще один пользователь.
«Тот момент, когда игрушки делают лучше реальной техники», — высказался еще один белорус.