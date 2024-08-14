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Глава Минобороны Литвы: Украина унизила Путина, начав наступление в Курской области

  • 14.08.2024, 22:54
Глава Минобороны Литвы: Украина унизила Путина, начав наступление в Курской области
Лауринас Кащюнас

ВСУ заняли столько территории РФ, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении.

Наступление Украины в Курской области является «явным унижением российского диктатора Владимира Путина», заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В интервью LRT он подчеркнул, что Силы обороны в Курской области заняли такую территорию, которую смогли деоккупировать в прошлогоднем контранступлении.

«Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас они (украинцы. — Ред.) заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении», — отметил он.

Он также считает, что самым главным результатом операции в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев на фоне разговоров о возможных «мирных переговорах» с Москвой.

«Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу», — предположил Кащюнас.

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