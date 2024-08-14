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«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

  • 14.08.2024, 23:57
«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

Мадридский клуб в Варшаве обыграл итальянскую «Аталанту».

Футболисты мадридского «Реала» обыграли итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве.

Игра завершилась со счетом 2:0.

«Реал» принимал участие в матче в качестве победителя Лиги чемпионов, «Аталанта» — лучшей команды Лиги Европы.

Мадридский клуб девятый раз в своей истории боролся за Суперкубок УЕФА и выиграл его в рекордный шестой раз (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024). По пять трофеев на счету «Барселоны» и «Милана».

«Аталанта» впервые играла в матче за Суперкубок УЕФА.

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