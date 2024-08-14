«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
- 14.08.2024, 23:57
Мадридский клуб в Варшаве обыграл итальянскую «Аталанту».
Футболисты мадридского «Реала» обыграли итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве.
Игра завершилась со счетом 2:0.
«Реал» принимал участие в матче в качестве победителя Лиги чемпионов, «Аталанта» — лучшей команды Лиги Европы.
Мадридский клуб девятый раз в своей истории боролся за Суперкубок УЕФА и выиграл его в рекордный шестой раз (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024). По пять трофеев на счету «Барселоны» и «Милана».
«Аталанта» впервые играла в матче за Суперкубок УЕФА.