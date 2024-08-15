РФ перебрасывает войска из Крыма и других направлений в Курскую область 15.08.2024, 1:09

Чтобы остановить продвижение ВСУ.

Россия перебрасывает свои оккупационные войска из Крыма, Запорожского и Харьковского направлений в Курскую область РФ, чтобы остановить продвижение ВСУ. Об этом заявил командир батальона «Нахтигаль» Дмитрий Холод, сообщает CNN.

«Россияне сейчас пытаются остановить наше продвижение; они подтянули резервы. Это пошло на пользу нашим Силам обороны в других областях, потому что там стало легче работать», — сказал Холод.

По его словам, ВСУ будет труднее продвигаться дальше, но они «будут продолжать это делать».

Командир рассказал, что вместе со своим подразделением присоединился к украинскому войску в первый день операции на территории России и уехал из Курской области только в среду.

По словам Холода, «российские войска были шокированы быстрым продвижением Украины».

«Они [россияне] вступали в тактические столкновения и добровольно сдавались в плен Силам обороны. Они почему-то готовы умирать за нашу землю, но не готовы умирать за свою», — сказал он.

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