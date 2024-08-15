Цукерберг поставил памятник своей жене 15.08.2024, 3:31

Фотофакт.

Марк Цукерберг заказал гигантскую скульптуру своей супруги, 39-летней Присциллы Чан. В своем посту в Instagram основатель Facebook отметил, что решил «вернуть римскую традицию создания скульптур своих жен».

Скульптуру создал известный нью-йоркский художник Даниэль Аршам, ранее сотрудничавший с такими брендами, как Tiffany и Dior. Чан изображена в движении, с большой серебряной мантией, развевающейся за ней. Высота изваяния примерно 2,1 метра, и она расположена под деревом. В комментариях под фото Чан пошутила: «Чем больше меня, тем лучше?» и добавила сердечко.

Реакции на скульптуру были разными. Многие положительно оценили жест Цукерберга. Один пользователь написал: «Боже, это так красиво, счастливая девушка», а другой отметил, что «эта скульптура должна быть в музее», добавив аплодисменты и эмодзи огонька.

Однако не всем понравилось это решение. Один из пользователей написал: «Это величайший поступок миллиардера», а другой комментатор отметил: «Это выглядит достаточно неприглядно».

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