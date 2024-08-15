Авангард ВСУ продвинулся далеко вперед в Курской области 15.08.2024, 7:35

14,948

Аналитик сделал неожиданный прогноз.

Сроки удержания территорий в Курской области зависят от того, на какие потери готово пойти украинское командование и какие силы задействует российское командование, заявил аналитик Conflict Intelligence Team Алексей Альшанский.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, сейчас на территории Курской области и в приграничных районах Сумской области Украины находятся менее 10 тысяч бойцов ВСУ.

Мы можем сказать, что ситуация в Курской области намного проще, чем была в Крынках, где располагался левобережный плацдарм ВСУ на берегу Днепра. И с Крынками им удавалось со снабжением через Днепр держаться почти полгода. То есть в данной ситуации, конечно, им будет противостоять намного большая группировка войск со стороны России. Но из-за более выгодного положения логистики, я думаю, ВСУ могут удерживать территории в Курской области месяцы», – рассказал эксперт.

Говоря о количестве взятых под контроль ВСУ населенных пунктах в Курской области, собеседник уточнил, что контроль населенного пункта – это ситуация, в которой армия не просто зашла на территорию этого населенного пункта, но и создание некоего гарнизона, а также организацию контрольно-пропускного режима, комендантской службы.

«Без этого назвать это полноценным контролем нельзя. Судя по видео, судя по медиаданным, украинская армия использует тактику рейдов, то есть впереди основной группировки сил растекаются несколько малых мобильных групп, которые сильно опережают основную группировку войск. Мы не можем без дополнительной информации подтвердить контроль над большей частью территории, которую Сырский относит к контролируемой. Только какие-то локальные пункты. Текущая ситуация в Курской области довольно сложна для анализа по открытым источникам», - добавил Альшанский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com