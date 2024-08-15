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«Парни, где здесь припарковаться?»: под Курском российский танкист привез технику ВСУ

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  • 15.08.2024, 7:44
  • 18,470
«Парни, где здесь припарковаться?»: под Курском российский танкист привез технику ВСУ

Перепутал украинских бойцов со своими.

Прорыв украинской армии в Курской области получился настолько стремительным, что в первые дни боевых действий российские военные принимали украинских бойцов за своих.

Об этом пишет Bild со ссылкой на слова украинского офицера. Собеседник сообщил, что в первый день наступления, 6 августа, ВСУ продвигались так быстро, что россияне регулярно ошибались и путали украинских военных со своими.

В тот день одна из украинских частей прорвала сразу две линии обороны врага. Вскоре на вторую линию подъехали два грузовика с российскими военными.

Из машин вышли около сотни российских солдат и двинулись в направлении украинских позиций, думая, что там по-прежнему находятся российские военные.

Когда они подошли на расстояние примерно 60 метров, украинские бойцы открыли по ним огонь. Когда начало темнеть, на эти позиции подъехал российский танк, его дуло не было готово к бою, поскольку он также не рассчитывал встретить здесь ВСУ.

Танк направился в сторону леса, где украинские военные рыли окопы. Думая, что тут россияне, танкист вышел и спросил: «Парни, где лучше припарковаться?». А в ответ услышал: «Выходите, вы уже припарковались».

Таким образом вражеский танк достался ВСУ.

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