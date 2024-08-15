«Мы были на окраине Суджи уже в первый день»
- 15.08.2024, 7:50
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Военный ВСУ рассказал о начале наступления.
Украинские бойцы «с небольшим сопротивлением» пересекли границу с РФ в Курской области ночью 6 августа. Почти сразу же они вышли на западную окраину города Суджа.
Об этом рассказал один из участников российского вторжения британскому BBC.
Военный, который в материале называется Томашем, говорит, что его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для вторжения через границу.
Он получил приказ прибыть в определенное место в Сумской области, но не знал, какой будет задача.
По словам Томаша, украинские защитники заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь.
«Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью по нескольким направлениям. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа», — рассказал военный.
Он также поделился впечатлениями от контактов с местным населением. «Русские мирные жители, с которыми мы сталкиваемся, не сопротивляются. Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко, отрицательно, либо вообще не относятся», - отметил боец. «Также нас обманывают касательно позиций российских войск», – добавил он.