закрыть
15 августа 2024, четверг, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мы были на окраине Суджи уже в первый день»

  • 15.08.2024, 7:50
  • 3,896
«Мы были на окраине Суджи уже в первый день»

Военный ВСУ рассказал о начале наступления.

Украинские бойцы «с небольшим сопротивлением» пересекли границу с РФ в Курской области ночью 6 августа. Почти сразу же они вышли на западную окраину города Суджа.

Об этом рассказал один из участников российского вторжения британскому BBC.

Военный, который в материале называется Томашем, говорит, что его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для вторжения через границу.

Он получил приказ прибыть в определенное место в Сумской области, но не знал, какой будет задача.

По словам Томаша, украинские защитники заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь.

«Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью по нескольким направлениям. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа», — рассказал военный.

Он также поделился впечатлениями от контактов с местным населением. «Русские мирные жители, с которыми мы сталкиваемся, не сопротивляются. Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко, отрицательно, либо вообще не относятся», - отметил боец. «Также нас обманывают касательно позиций российских войск», – добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников