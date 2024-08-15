Китайские банки «задрали» курс юаня для российских импортеров 4 15.08.2024, 7:54

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Пекин подложил очередную «свинью» Москве.

Очередная неприятность для российских компаний, торгующих с Китаем: юань для них сильно подорожал, поделились с The Moscow Times сотрудники нескольких таких компаний.

Его стоимость в банках Китая раньше была близка к официальному курсу ЦБ, но на этой неделе подскочила и далеко оторвалась от него. В России курс юаня тоже вырос.

С начала августа он колебался в пределах 11,8-11,9 руб., но на этой неделе упал на 2% на Московской бирже, а курс ЦБ на 15 августа – 12,07 руб. Но китайские банки продают юани дороже 13 руб.

Региональные сельские банки (rural banks) Китая, на прошлой неделе возобновившие прием рублей из России почти по всем платежам за исключением оплаты автомобилей и нескольких видов услуг, с 13 августа подняли курс юаня на 5,5-7%. Например, сельские коммерческие банки Суйфэньхэ и Ханчжоу всю прошлую неделю конвертировали поступавшие к ним рубли в юани по курсу около 12,7 рублей за юань, и покупали юани для отправки рублей в Россию по 11,8-11,85 руб. С 13 августа их курсы конвертации поднялись до 13,4 и 12,65 рубля за юань.

То же и в крупных банках. Государственный Bank of China сейчас конвертирует рубли в юани по 13,089 руб. вместо 12,3 рублей в конце прошлой недели, а покупает – по 12,5 рублей за юань вместо 11,8 рублей. Через BoC в конце июля снова стали проходить платежи из России – хотя понемногу и очень непредсказуемо, и не за электротехнику или оборудование, говорит российский импортер.

Импортеры попали в идеальный шторм: снижение курса рубля наложилось на фрагментацию валютного рынка. 12 августа наступал дедлайн, установленный США на сворачивание операций с Мосбиржей. Он был продлен на два месяца, но, по словам участников рынка, китайские банки резко сократили операции с ней. Еще раньше иностранные банки стали делить юани на «грязные» (купленные или поступившие из России) и «чистые» (не обращавшиеся в России).

В результате рынок разделился на три части, описывал управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин: биржа с юанем и рублем, межбанковский рынок с юанем, рублем и долларом/евро и офшорный – с юанем/долларом/евро/рублем. Транзакционные издержки операций между ними высоки. Например, ВТБ, один из главных каналов платежей в Китай ввел с 12 августа комиссию в 4% от суммы любых переводов в эту страну.

По сути, это три разных рынка с разным составом участников, отмечает Сусин. На внутреннем рынке системный переизбыток юаней (их продают ЦБ и экспортеры), и курс китайской валюты ниже, чем на офшорном рынке. Если посчитать по данным ЦБ, получится, что курс юаня к доллару на 7% выше, чем на мировом валютном рынке, отмечали аналитики SberCIB. В нормальных условиях банки быстро устранили бы эту разницу, купив юани в России и продав за рубежом, теперь это сложно и дорого. Аналитики SberCIB, впрочем, думают, что ситуация постепенно стабилизируется.

Ситуация с курсами давно знакомая по другим странам, рассказывает крупный импортер одежды и обуви. В Турции, где некоторые банки принимают платежи из России в рублях, курс конвертации лиры, по его словам, уже давно очень невыгодный — разница с официальным более 5%, а, например, в банках Монголии потери при конвертации рублей превышают 7%: «Все пользуются возможностью заработать на нашем непростом положении».

А от того, что китайские банки готовы покупать юани за рубли на несколько процентов дороже курса ЦБ – российским импортерам ни тепло ни холодно. «Сейчас на бирже валюта дешевле, чем в банках. Вот только толку от этого мало, – отмечает инвестбанкир Евгений Коган. – Все это показывает неэффективность нынешней финансовой системы в условиях санкций, что в итоге обернется повышенными издержками и ростом цен».

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