Минус четыре аэродрома РФ за ночь: появились удивительные подробности 1 15.08.2024, 8:03

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Украинский Генштаб раскрыл детали ударов по РФ.

Силы обороны Украины ударили сразу по четырем военным аэродромам РФ. В Генштабе ВСУ официально подтвердили это.

Атака состоялась в ночь на 14 августа. Тогда были атакованы аэродромы в Воронежской, Курской и Нижегородской области РФ. Там удары были нанесены по военным аэродромам «Халино», «Саваслейка», «Борисоглебск» и «Балтимор».

На этих аэродромах базируется российская армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника.

«Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются. Слаженная боевая работа всех составляющих Сил обороны продолжается. Дальше будет», - говорится в сообщении.

Напомним, что дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину. Под утро 14 августа дроны атаковали Нижегородскую область страны-агрессора РФ. Местные паблики сообщают «о 10 прилетах» по военной авиабазе «Саваслейка».

Позже стало известно, что Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ. Атака была осуществлена дальнобойными дронами СБУ и Сил обороны. Под ударом оказались аэродромы «Воронеж», «Курск», «Саваслейка» и «Борисоглебск». Это была самая большая атака на военные аэродромы за всю войну.

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