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Большое количество пленных россиян под Курском заставило Кремль пойти на беспрецедентный шаг

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  • 15.08.2024, 8:14
  • 21,226
Большое количество пленных россиян под Курском заставило Кремль пойти на беспрецедентный шаг

Из Москвы позвонили в Киев.

Большое количество военных российских военных во время боев в Курской области заставило Кремль пойти на беспрецедентный шаг: РФ впервые стала инициатором разговора с Украиной об обмене пленными.

Такую информацию озвучил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает Dialog.UA.

Он сообщил о состоявшемся разговоре с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, который был инициирован российской стороной.

«У нас сейчас обмен информацией происходит», - заявил Лубинец и добавил, что Киев одновременно информирует международные организации о защите прав российских военнопленных.

Украина готова продолжать обменные процессы в соответствии с Женевской конвенцией.

Кроме того, омбудсмен рассказал о готовности Украины открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий в Курской области.

Украинские военные оказывают гуманитарную помощь местным жителям, предоставляя им продукты, воду и лекарства.

Эту информацию подтвердила и вице-премьер Ирина Верещук. Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, нуждающихся в гуманитарной помощи и желающих эвакуироваться на территорию Украины.

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