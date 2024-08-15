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Замначальника БелЖД уволили после задержания

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  • 15.08.2024, 8:21
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Замначальника БелЖД уволили после задержания

За «нарушение письменного обязательства».

За нарушение письменного обязательства, предусмотренного законодательством о борьбе с коррупцией, с должности заместителя начальника БЖД уволен Сергей Сизин. Об этом говорится в постановлении Совмина № 587 от 9 августа, которое было опубликовано 15 августа на Национальном правовом интернет-портале.

«Вызваліць Сізіна Сяргея Фёдаравіча ад пасады намесніка Начальніка дзяржаўнага аб’яднання «Беларуская чыгунка» ў сувязі з парушэннем работнікам, які з’яўляецца дзяржаўнай службовай асобай, пісьмовага абавязацельства, прадугледжанага заканадаўствам аб барацьбе з карупцыяй (пункт 51 часткі першай артыкула 47 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь)», — указано в документе.

В конце июля Сообщество железнодорожников сообщило о том, что в руководстве БелЖД прошел ряд задержаний. По информации инициативы, претензии у силовиков возникли в том числе к замначальника БелЖД Сергею Сизину, который курировал деятельность путевого хозяйства, хозяйств сигнализации и связи, электрификации и электроснабжения.

В начале июня сообщалось о задержании первого заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба. По информации Сообщества железнодорожников, это произошло еще 18 мая. В середине июня Дулуб был освобожден с должности с той же формулировкой, что и Сизин.

12 августа Лукашенко назначил нового главу БелЖД. Им стал Валерий Веренич, который ранее занимал должность первого зама в Министерстве транспорта и коммуникаций.

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