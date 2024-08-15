«Мы вошли легко, практически без сопротивления» 15.08.2024, 8:31

4,790

Что говорят об операции ВСУ в Курской области ее участники.

Если буква «Z» стала символом вторжения России в Украину, то белый треугольник на военной технике ВСУ символизирует самую смелую попытку Украины дать ей отпор.

Эти треугольники наклеивают или рисуют на бортах каждого грузовика, бензовоза или транспортера, который направляется к границе с Российской Федерацией, пишет BBC из Сумской области.

Это наступление позволило украинцам захватить сотни квадратных километров российской территории и сильно подняло боевой дух.

Украинский солдат с позывным Томаш только что вернулся из трансграничной операции вместе со своим товарищем Аккордом.

«Это было круто», — без каких-либо эмоций описывает он военные успехи украинской операции.

Их подразделение операторов БПЛА готовилось к наступлению в течение двух дней.

«У нас был приказ прибыть сюда, но мы не знали, что именно это значит, — признается Томаш, который остановился, чтобы выпить кофе на автозаправке. — Мы заранее подавили все вражеские средства связи и наблюдения, то есть заранее подготовили коридор для входа».

Сколько российской территории было занято украинскими войсками, точно не известно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина уже контролирует 1000 квадратных километров в Курской области, но эти данные вызывают определенный скепсис.

Во вторник министерство обороны России утверждало, что попытки украинцев продвинуться глубже были пресечены, но в прошлом его не раз уже ловили на передаче ложных сведений.

Как бы там ни было, но, кажется, Киев готов пойти на эту рискованную военную игру.

Такого уровня активности в Сумской области, граничащей с Россией, я не видел со времен отвоевания своих территорий в 2022 году, когда украинцы наносили удар за ударом, и ветер, казалось, дул в них паруса.

Это, несомненно, вносит долгожданную перемену в ползучий характер войны на истощение последних 18 месяцев, но называть это успехом или неудачей было бы преждевременно.

Цель операции остается во многом неясной, хотя президент Владимир Зеленский говорил о нанесении ударов по районам, из которых Россия может атаковать Украину, и о приближении к «справедливому миру».

При этом очевидно, что Киев направляет туда свои отборные силы.

Сильного вида украинские бойцы толпятся вокруг боевых машин. Большинство вежливо отказываются от общения с журналистом. Некоторые выглядят изможденными.

Би-би-си удалось пообщаться в мессенджере с одним из солдат, который находится на российской территории.

По его словам, потребовались месяцы планирования для того, чтобы побудить Москву вывести подразделения с других участков фронта в Украине и перебросить их в Курскую область.

«Сработал элемент неожиданности, — говорит он. — Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. В ночь на 6 августа границу пересекли первые группы, и было несколько направлений».

«Почти сразу мы вышли на западную окраину Суджи», — добавляет он.

В таких операциях секретность играет на руку военным, чего не скажешь о гражданском населении.

Десятки тысяч людей эвакуируются по обе стороны границы, поскольку авиаудары усиливаются, а боевые действия приближаются.

«Российские гражданские не сопротивляются, мы их не трогаем, — объясняет украинский солдат. — Но они относятся к нам либо резко негативно, либо вообще никак».

«Обманывают насчет перемещений и дислокации российских войск», — добавляет он.

Солдаты, с которыми мы общались, подтверждают, что россияне действительно перебросили войска с восточной линии фронта, включая харьковское, покровское и торецкое направления.

Но говорить о замедлении российского наступления не приходится.

Владимир Путин пообещал «достойный ответ» на первое вторжение в Россию со времен Второй мировой войны. Однако страх, который он намеревался посеять, не добрался до запыленных приграничных сел и городов, которые регулярно бомбардируют его собственные войска.

Михаил и его друг Валера проезжают мимо на своих оранжевых «Жигулях» в селе Стецьковка Сумской области.

«Я хочу, чтобы они [Курск] взяли, и взяли вот так! — говорит Миша, жестикулируя и скручивая руками воздух. — Чтобы забрали все, даже Москву!»

Эта яростная реакция — прямое следствие начавшегося в феврале 2022 года российского вторжения.

«Россия напала первой, не мы, — говорит Валера из-за опущенного стекла автомобиля. — Наши сейчас дали ответ, показали, что мы тоже способны. Если бы нашим дали разрешение раньше, они уже давно взяли бы!»

Похоже, что Украина наконец получила долгожданное разрешение от Запада на использование его оружия для ударов по территории России.

Однако ставки очень высоки, о чем свидетельствуют новые оборонительные сооружения, которые возводятся на окраинах Сум.

До прошлой недели в этом районе боялись российского наступления на севере Украины. Если украинское вторжение провалится, эти опасения могут быстро оправдаться.

Российская армия демонстрирует значительное преимущество по количеству военнослужащих и военному обеспечению.

«Чтобы долго удерживать территорию, нужны две вещи: больше городов вроде Суджи под нашим контролем и резервы, — пишет BBC украинский военный с территории соперника. — Наш фронт уже трещит по швам, и непонятно, где мы их возьмем».

Для Киева логика или надежда заключается в том, что России придется переключить внимание с боевых действий на украинской земле на собственную территорию.

Некоторые в Украине считают, что это контрнаступление может даже усилить ее позиции на будущих мирных переговорах. Но оно также может отодвинуть переговоры еще дальше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com