«Это явное унижение Путина» 2 15.08.2024, 8:43

4,410

Кремль опозорился с оборонительными линиями.

Наступление ВСУ в Курской области является «явным унижением» президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире LRT 14 августа заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

«Так называемые оборонительные линии, видимо, даже не были такими, как они должны были быть задуманы, устроены», — отметил он.

Литовский министр подчеркнул, что площадь продвижения ВСУ «впечатляет». По его мнению, самым главным результатом прорыва является поднятие морального духа.

«На самом деле это было нужно давно, потому что это уже распространилось на всех — и на нас, и на Запад, потому что они, увидев ситуацию, начали говорить о каких-то переговорах, видимо, больше по российскому сценарию, потому что они теперь в более сильной позиции», — объяснил Кащюнас.

По его словам, если ВСУ удастся удержать контроль над территориями РФ, это значительно усилит переговорную позицию Украины. В то же время он подчеркнул, что решение о начале переговоров должны принимать в Киеве.

Тем, кто не верит в возможность победить Россию, глава Минобороны Литвы посоветовал «замолчать» и поддерживать Украину оружием.

«Каждый раз, когда Украина создает для россиян любую дополнительную дилемму, им нужно искать где-то ресурсы для решения этой дилеммы. Еще более важным в этом контексте является то, что это доказательство того, что украинцы ломают российскую военную машину, ломают ее военную мощь», — добавил он.

Напомним, в СМИ предположили, что президент Украины Владимир Зеленский решился на операцию в Курской области на фоне слабости Вашингтона. Отмечается, что целью является заставить Кремль перебросить силы.

В ISW сообщили, что ВСУ удалось создать «ощутимое влияние» на Россию благодаря своей надписи. Враг боится продвижения, поэтому роет укрепления, отменяет поезда и ограничивает передвижение граждан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com