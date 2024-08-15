Житель Крево «по крупицам» без чертежей собрал трактор 3 15.08.2024, 9:01

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Самоделка круглый год на ходу.

Житель агрогородка Крево Сморгонского района собрал на своем участке трактор для помощи в хозяйстве, пишет местная газета «Светлы шлях».

Когда журналисты приехали в Крево, то хозяина трактора, Александра Труса, там не было. О машине рассказывала его супруга Татьяна. По ее словам, муж обладает уникальными навыками и знаниями, позволяющими ему ремонтировать автомобили и даже собирать их практически с нуля.

— Любовь к технике моему мужу, наверное, привил его отец еще в детстве, который всю жизнь проработал на тракторе. У Александра нету ненужной детали, и ничего он не выбрасывает в металлолом. Говорит, что когда-нибудь эта гаечка или шестеренка может стать частью большого механизма. Вот так примерно по крупицам он несколько лет и собирал этот трактор, — отметила Татьяна Трус.

Ни чертежа, ни эскиза для реализации своей задумки у мужчины не было. Использовал то, что подходило от других машин. Когда подбирал запчасти, учитывал их совместимость. Иногда приходилось дорабатывать и переделывать некоторые узлы, чтобы они идеально сочетались между собой. В результате тщательного планирования и экспериментов получилось уникальное и функциональное транспортное средство.

Сегодня без самодельного трактора семье Трус было бы сложно справляться с хозяйством, пишет газета. Несмотря на то что участок возле их дома по сельским меркам и небольшой, «помощник» выполняет множество задач: осенью и весной пашет огород и поле под посадку картофеля, а в течение года перевозит грузы. Летом, например, трактор используют для перевозки сена.

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