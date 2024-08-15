В России ищут желающих копать траншеи за $4 тысячи в Курской области 4 15.08.2024, 9:05

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ВСУ приближаются ко Льгову и Курчатову.

Российская Федерация взялась за возведение новых укреплений в Курской области. Спутниковые снимки Maxar, сделанные за последние два дня, показывают, что в сельской местности вблизи города Льгов выкопана большая траншея. Об этом пишет CNN.

Как отметили журналисты, вероятно, это «новая мера пресечения со стороны российских властей на фоне вторжения украинских военных, которое продолжается уже вторую неделю».

Льгов находится примерно в 60 километрах от украинской границы и примерно в 40 километрах от места, которое считается самым глубоким местом проникновения украинских войск.

Похоже, траншея была выкопана вблизи крупной магистрали и железнодорожной линии. Речь идет об участке трассы 38К-017 Курск-Льгов-Рильск.

CNN продемонстрировала также различные участки траншеи, недалеко от поселка Селекционный, расположенного в нескольких километрах к западу от Льгова.

Кроме того, журналисты нашли объявление о работе для копателей траншей в Курской области России, где спутниковые снимки зафиксировали новую систему траншей.

«Друзья, меня попросили опубликовать это объявление из Курчатова», — написал один из пользователей группы «Типичный Льгов» в российской соцсети «ВКонтакте».

Отметим, Курчатов — город неподалеку от Курской АЭС.

«Нам нужны люди, чтобы копать окопы во Льгове. У них также есть оборудование, но нет водителей. Оплата еженедельно», — говорится в сообщении.

Строительная компания в Башкортостане разместила на сайте Avito объявление о том, что требуются работники для копания траншей в Курской области. Отмечается, что работники будут получать от 1600 до 4000 долларов в месяц.

«Мы обеспечиваем: трехразовое питание, все необходимые инструменты, рабочую одежду, транспортировку к месту работы за счет компании», — говорится в объявлении, которое приводит CNN.

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