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Херувимы на потолке и корзина для белья с золотыми ножками: в Минске продают «богатый» дом

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  • 15.08.2024, 9:25
  • 2,486
Херувимы на потолке и корзина для белья с золотыми ножками: в Минске продают «богатый» дом

Объект можно купить в кредит.

В Минске на продажу выставили деревянный дом с интересным интерьером, заметил телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск».

Деревянный дом 1976 года постройки расположен в Партизанском районе столицы на улице Болотной. Он утеплен и обшит панелями ПВХ. Реконструкция с пристройками была произведена в 2013 году. Общая площадь строения — 171 м2, жилая — 90,2 м2. Дом разделен на две части, есть два отдельных входа.

К дому проведен газ и центральное водоснабжение. Канализация местная. Жилье отапливается газовым котлом. Высота потолка 2,87 м.

«Готов для проживания. Деревянный дом, легко достраивается, не «разъезжается» в местах соединений, поэтому вы можете пристроить или настроить помещение, если увеличится семья или просто захочется расширить жизненное пространство», — говорится в объявлении.

Дом и участок ограждены забором. У забора по периметру дома уложена плитка. Двор полностью обустроен и оборудован зонами отдыха. При декоре дома и двора использовали ковку ручной работы.

Площадь участка — 5,73 сотки. Он находится в пожизненно наследуемой собственности. Участок ровный, правильной формы, ухожен.

Цена дома — 597 100 рублей (около 186 000 долларов по курсу). Этот объект можно купить в кредит.

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