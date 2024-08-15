В США нашли поле с сотнями дешевых моделей Tesla 2024 года 7 15.08.2024, 9:32

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Авто обнаружили в городе Тампа, штат Флорида.

Внимание пользователей сети привлекло поле, усеянное самыми дешевыми Tesla 2024 года – Model 3 после рестайлинга. Машины выглядят бесхозными. Все это напоминает площадки с заброшенными электрокарами в Китае, хотя происходит совсем в другой части света.

Находку обнаружили в городе Тампа, штат Флорида, США. Отмечается, что на поле стоят сотни Tesla Model 3. Также есть кроссоверы Model Y. Фото опубликовали в Reddit.

Автомобили кажутся бесхозными и просто брошенными. Прям как в Китае, где производители складируют в полях никому не нужные электрокары, которые произвели благодаря дотациям от правительства, но не смогли продать из-за падающего спроса.

На фото видно, что вокруг этих Tesla выросла густая высокая трава. Оказалось, что один из местных сервисных центров подтвердил принадлежность машин. Это поле используют как накопитель для новых электромобилей, которые еще не продали. На площадках дилеров места уже нет.

Судя по всему, это очередное подтверждение тому, что рынок электромобилей сильно замедлился, а спрос «остыл». Хотя это и без того было всем очевидно.

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