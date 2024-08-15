Умер Сергей Калякин

Умер Сергей Калякин7
- 15.08.2024, 9:46
- 4,514
Экс-главе партии «Справедливый мир» было 72 года.
После тяжелой продолжительной болезни утром 15 августа в возрасте 72 лет скончался известный деятель белорусского левого движения Сергей Калякин, пишет «Позірк».
С 1994 года Калякин возглавлял Белорусскую партию левых «Справедливый мир» (до 2009 года называлась Партией коммунистов Белорусской).
Родился 16 июня 1952 года в Минске, окончил Минский радиотехнический институт (сейчас Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) по специальности радиоинженер, член КПСС с 1977 года. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го созыва (1995−1996).
Партия «Справедливый мир» была ликвидирована Верховным судом 29 сентября 2023 года. В декабре того же года Калякин вошел в оргкомитет по созданию марксистской партии.
Калякин — племянник спикера Верховного Совета 12-го созыва Николая Дементея.