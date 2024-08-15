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Умер Сергей Калякин

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  • 15.08.2024, 9:46
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Умер Сергей Калякин
Сергей Калякин

Экс-главе партии «Справедливый мир» было 72 года.

После тяжелой продолжительной болезни утром 15 августа в возрасте 72 лет скончался известный деятель белорусского левого движения Сергей Калякин, пишет «Позірк».

С 1994 года Калякин возглавлял Белорусскую партию левых «Справедливый мир» (до 2009 года называлась Партией коммунистов Белорусской).

Родился 16 июня 1952 года в Минске, окончил Минский радиотехнический институт (сейчас Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) по специальности радиоинженер, член КПСС с 1977 года. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го созыва (1995−1996).

Партия «Справедливый мир» была ликвидирована Верховным судом 29 сентября 2023 года. В декабре того же года Калякин вошел в оргкомитет по созданию марксистской партии.

Калякин — племянник спикера Верховного Совета 12-го созыва Николая Дементея.

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